Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Maison Joseph Malinge

La Tourlandry 12 Rue de l’Industrie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :

2026-10-29 2026-10-30

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un artisan bottier.

Depuis 1889, quatre générations se sont succédées au sein de l’entreprise familiale pour faire perdurer le savoir-faire d’artisan bottier. Du sabot de bois aux chaussures de luxe, la fabrication est restée artisanale et 100% française. Un savoir-faire rare et de qualité !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Tourlandry 12 Rue de l’Industrie Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of a bootmaker.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Maison Joseph Malinge Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges