Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Parc éolien de la Jacterie

La Chapelle-Rousselin Eolienne E2 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-28

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un parc éolien.

En 2011, des agriculteur.rice.s et un groupe de citoyen.ne.s décident de s’engager dans une aventure un peu particulière racheter un parc éolien en développement pour qu’il appartienne aux habitant.e.s du territoire et que les bénéfices profitent au territoire. En 2016, mission accomplie, le parc de la Jacterie, composé de 5 éoliennes est mis en fonctionnement sur les communes de St Georges des Gardes et La Chapelle Rousselin. Venez découvrir ce modèle financier et de gouvernance particulier et visiter le premier niveau d’une éolienne

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Chapelle-Rousselin Eolienne E2 Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes at a wind farm.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Parc éolien de la Jacterie Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges