C’est quoi ton entreprise ? Pépinière Anjou Citrus La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Pépinière Anjou Citrus

La Pommeraye 1 l’Aquarelle Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 15:00:00

Date(s) :

2026-10-04

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une pépinière

À La Pommeraye, les artisans d’Anjou Citrus exercent le métier de pépiniéristes multiplicateurs. Spécialistes du greffage et de l’acclimatation, ils sélectionnent, élèvent et soignent plus d’une centaine de variétés d’agrumes. Leur savoir-faire écoresponsable permet de produire des arbres robustes, adaptés à nos climats, du jeune plant à l’arbre fruitier.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Pommeraye 1 l’Aquarelle Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business about? Take a look behind the scenes at a pine nut farm

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Pépinière Anjou Citrus Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges