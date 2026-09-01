C’est quoi ton entreprise ? Sogal La Jumellière Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Sogal

La Jumellière 19 rue de l’Angevinière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 09:00:00

fin : 2026-10-14 10:30:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-14 2026-10-23

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise d’aménagement intérieur.

Du placard au dressing, de la conception de bureau d’étude, en passant par la fabrication bois et métal, jusqu’à l’installation, pénétrez dans les coulisses de cette entreprise. Leader du marché français, le groupe CMAI offre toute une palette de métiers de la conception technique dans les bureaux d’étude, à la réalisation dans l’atelier en passant par le contrôle qualité.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Jumellière 19 rue de l’Angevinière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes of an interior design company.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Sogal Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges