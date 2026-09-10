C’est quoi ton entreprise ? Tess Spiruline Le Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Tess Spiruline

Le Fief-Sauvin 404 La Herse Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 15:30:00

fin : 2026-10-09 16:30:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-24 2026-10-31

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une ferme aquacole

Vous avez entendu parler de la spiruline ? Venez découvrir une culture étonnante chez Tess Spiruline ! Producteur depuis 5 ans, nous vous ouvrons les portes de notre ferme pour une visite conviviale et enrichissante. Rencontrez directement le producteur et découvrez une production locale, paysanne et humaine.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Le Fief-Sauvin 404 La Herse Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of an aquaculture farm

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Tess Spiruline Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges