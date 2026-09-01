C’est quoi ton entreprise ? Thomas Constructions Métalliques Chemillé Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Thomas Constructions Métalliques

Chemillé 7 Rue de l’Europe Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:30:00

fin : 2026-10-30 11:30:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-19 2026-10-23 2026-10-26 2026-10-30

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une métallerie.

Depuis 1989, l’entreprise bâtit des édifices pour les secteurs industriel, agricole, commercial et tertiaire. Récemment rénové, le bâtiment reflète pleinement le savoir-faire et l’évolution de l’entreprise. Du dessinateur au calculateur en passant par l’atelier, découvrez les différents métiers de cette entreprise spécialisée dans les constructions métalliques.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 7 Rue de l’Europe Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Take a behind-the-scenes look at a metal workshop.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Thomas Constructions Métalliques Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges