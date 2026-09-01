C’est quoi ton entreprise ? Transports Jolival Route Bourgneuf en Mauges Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Transports Jolival

Route Bourgneuf en Mauges La Pommeraye Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :

2026-10-29

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de transports et logistique

Le groupe Jolival tourne au carburant familial depuis 75 ans. ALS et Jolival, deux des sociétés qui composent le groupe, poursuivent aujourd’hui leur développement autour des deux métiers phares: le transport de marchandises générales et le transport au service du monde avicole. La visite nous plonge au coeur du transport de marchandises, de la réception de commandes jusqu’à l’affectation des trajets puis dans les entrepôts de stockage.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Route Bourgneuf en Mauges La Pommeraye Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s your business? Discover the backstage of a transport and logistics company

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Transports Jolival Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges