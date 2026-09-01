C’est quoi ton entreprise ? Transports Jolival Route Bourgneuf en Mauges Mauges-sur-Loire
jeudi 29 octobre 2026 · Route Bourgneuf en Mauges · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
C’est quoi ton entreprise ? Transports Jolival
Route Bourgneuf en Mauges La Pommeraye Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29 12:00:00
Date(s) :
2026-10-29
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de transports et logistique
Le groupe Jolival tourne au carburant familial depuis 75 ans. ALS et Jolival, deux des sociétés qui composent le groupe, poursuivent aujourd’hui leur développement autour des deux métiers phares: le transport de marchandises générales et le transport au service du monde avicole. La visite nous plonge au coeur du transport de marchandises, de la réception de commandes jusqu’à l’affectation des trajets puis dans les entrepôts de stockage.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Route Bourgneuf en Mauges La Pommeraye Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Discover the backstage of a transport and logistics company
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Transports Jolival Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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