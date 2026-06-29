Cet été, destination Bricolage pour les Enfants ! Atelier Gironde Makers Andernos-les-Bains
Cet été, destination Bricolage pour les Enfants ! Atelier Gironde Makers Andernos-les-Bains lundi 6 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Cet été, destination Bricolage pour les Enfants !
Atelier Gironde Makers 5 Avenue des Frères Montgolfier Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 71 – 71 – 71 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
La créativité ne s’arrête pas pendant les vacances.
Un programme à la carte Pour les 8 / 14 ans !
Mini Atelier de 2 ou 4 jours, en semaine, le lundi / mardi et… jeudi / vendredi pour des petits débrouillards qui mesurent, découpent, assemblent et fabriquent leurs propres jeux de société en bois inspirés du littoral, mêlant adresse et défi.
Groupes de 4 enfants max pour un accompagnement personnalisé.
À la fin de chaque atelier, chacun repart avec sa création, de nouvelles compétences et un jeu à partager en famille ou entre copains.
2 créneaux au choix 10 h-12 h ou 13 h-15 h .
Atelier Gironde Makers 5 Avenue des Frères Montgolfier Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 15 57 contact@girondemakers.fr
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English : Cet été, destination Bricolage pour les Enfants !
L’événement Cet été, destination Bricolage pour les Enfants ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Andernos-les-Bains
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