Cet été, destination Bricolage pour les Enfants ! Atelier Gironde Makers Andernos-les-Bains lundi 6 juillet 2026.

Andernos-les-Bains

Cet été, destination Bricolage pour les Enfants !

Atelier Gironde Makers 5 Avenue des Frères Montgolfier Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 71 – 71 – 71 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

La créativité ne s’arrête pas pendant les vacances.

Un programme à la carte Pour les 8 / 14 ans !

Mini Atelier de 2 ou 4 jours, en semaine, le lundi / mardi et… jeudi / vendredi pour des petits débrouillards qui mesurent, découpent, assemblent et fabriquent leurs propres jeux de société en bois inspirés du littoral, mêlant adresse et défi.

Groupes de 4 enfants max pour un accompagnement personnalisé.

À la fin de chaque atelier, chacun repart avec sa création, de nouvelles compétences et un jeu à partager en famille ou entre copains.

2 créneaux au choix 10 h-12 h ou 13 h-15 h .

Atelier Gironde Makers 5 Avenue des Frères Montgolfier Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 15 57 contact@girondemakers.fr

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L’événement Cet été, destination Bricolage pour les Enfants ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Andernos-les-Bains