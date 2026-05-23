La Ferté-Vidame

Cet été, tout est permis !

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Au programme une soirée placée sous la thématique de Vendredi tout est permis ! . Des défis-funs (Blind test, Mimes, ABC Story), grand buffet à volonté, animations et jeux d’équipes et soirée dansante aux rendez-vous! Déguisements fortement recommandés pour une soirée de folie !

Au programme une soirée placée sous la thématique de Vendredi tout est permis ! . Des défis-funs (Blind test, Mimes, ABC Story), grand buffet à volonté, animations et jeux d’équipes et soirée dansante aux rendez-vous! Déguisements fortement recommandés pour une soirée de folie ! .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 96 19 76 perchcommunication28@gmail.com

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English :

On the program: an evening under the theme of Vendredi tout est permis! Challenge-fun (Blind test, Mimes, ABC Story), all-you-can-eat buffet, entertainment, team games and dancing! Disguises highly recommended for a wild evening!

L’événement Cet été, tout est permis ! La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE