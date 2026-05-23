Cet été, tout est permis ! La Ferté-Vidame
Cet été, tout est permis ! La Ferté-Vidame samedi 6 juin 2026.
La Ferté-Vidame
Cet été, tout est permis !
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Au programme une soirée placée sous la thématique de Vendredi tout est permis ! . Des défis-funs (Blind test, Mimes, ABC Story), grand buffet à volonté, animations et jeux d’équipes et soirée dansante aux rendez-vous! Déguisements fortement recommandés pour une soirée de folie !
Au programme une soirée placée sous la thématique de Vendredi tout est permis ! . Des défis-funs (Blind test, Mimes, ABC Story), grand buffet à volonté, animations et jeux d’équipes et soirée dansante aux rendez-vous! Déguisements fortement recommandés pour une soirée de folie ! .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 96 19 76 perchcommunication28@gmail.com
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English :
On the program: an evening under the theme of Vendredi tout est permis! Challenge-fun (Blind test, Mimes, ABC Story), all-you-can-eat buffet, entertainment, team games and dancing! Disguises highly recommended for a wild evening!
L’événement Cet été, tout est permis ! La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE
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