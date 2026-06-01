CET Théâtre Théâtre de l’Opprimé Paris

PROJET JULIETTE PETIT

Adaptation et Mise en scène de La Maladie de la Famille M de Fausto Paravidino.

La Maladie de la famille M de Fausto Paravidino explore les fragilités d’une famille incapable de communiquer et de vivre ensemble malgré son besoin d’amour. Entre humour et douleur, la pièce est ici revisitée par le regard de l’aînée, figure discrète sur laquelle repose l’équilibre fragile du foyer. Prisonnière d’une solitude et d’une violence émotionnelle qui traversent toute la famille, elle chemine peu à peu vers une forme d’émancipation intime, où la douleur devient aussi un passage vers la liberté.

JEU : Eva De Jesus Flecho, Mathilde De Maurepas, Luca Garzo, Augustin Jacob, Tristan Leborgne et Juliette Petit

CRÉATION SONORE : Alexandre Delpech et Benjamin Choiselat Mehoyas

CRÉATION LUMIERE : Juliette Petit

SCÉNOGRAPHIE : Ruby Contat

COSTUMES : Clarisse Verron

Plus de détail sur le programme à venir !

Pendant 2 jours et 3 représentations, les élèves de 3eme cycle Théâtre du conservatoire Erik Satie investissent le théâtre de l’Opprimé.

Du lundi 15 juin 2026 au mardi 16 juin 2026 :

mardi

de 20h00 à 22h00

mardi

de 14h00 à 16h00

lundi

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T20:00:00+02:00_2026-06-15T22:00:00+02:00;2026-06-16T14:00:00+02:00_2026-06-16T16:00:00+02:00;2026-06-16T20:00:00+02:00_2026-06-16T22:00:00+02:00

Théâtre de l’Opprimé 74 rue du Charolais 75012 Paris



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