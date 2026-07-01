CÉVENNES – La tête dans les étoiles : astronomie rando-ânes nature, Itinérance au départ d’Aumessas, Aumessas

Informations pratiques

CÉVENNES – La tête dans les étoiles : astronomie rando-ânes nature 15 – 21 août Itinérance au départ d’Aumessas Gard

1 015 € / personne, réservation sur le site d’Azimut Voyage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-21T00:00:00+02:00 – 2026-08-21T17:00:00+02:00

ASTRONOMIE EN PLEINE NATURE

Tout au long de ce séjour astronomie en France au cœur du Parc national des Cévennes, un astronome ou astrophysicien abordera différentes thématiques avec vous au cours d’observations et de discussions, telles que l’intérêt philosophique et écologique de la nuit noire, le bestiaire céleste (planètes, étoiles, amas, nébuleuses, etc.) et le système de repérage sur Terre, les notions de distance et d’échelle (système solaire, Galaxie, amas local) et la cartographie, les légendes liées aux constellations, ainsi que les instruments d’observation tels que le Galiléoscope… à monter soi-même et à utiliser sans modération ! Vous passez 2 nuits dans un observatoire astronomique secrètement gardé dans un espace naturel préservé, une nuit insolite dans une yourte, deux nuits en bivouac pleine nature et une nuit dans un gîte perché au bord d’une vallée sauvage.

RANDONNÉE ITINÉRANTE AVEC LES ÂNES DANS LES CÉVENNES SAUVAGES

Un guide de montagne s’appliquera à vous faire découvrir comment ce territoire s’est formé depuis la création de la terre (géologie), l’installation de la végétation, la domestication par l’homme (traces restantes du néolithique, aménagements de l’espace) et à vous orienter (fabrication d’une boussole, se diriger avec ou sans carte) pour relier l’infiniment grand à l’infiniment petit. Le séjour du mois de juillet sera encadré par Matthieu Renaud, astrophysicien qui accompagne ce séjour depuis sa création et celui du mois d’août par Patrick Lecureuil, astronome montreur du ciel.

Une itinérance de 7 jours de randonnée avec les ânes au cœur des très sauvages Cévennes, l’objectif de ce voyage étant d’arpenter le ciel comme la terre, d’une manière et d’un point de vue original !

Renseignements et réservations sur le site de l’agence Azimut Voyage : https://www.azimut-voyage.fr/voyage-astronomie-cevennes/#1619866163534-b46bb35f-18e5

Itinérance au départ d’Aumessas Aumessas Aumessas 30770 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.azimut-voyage.fr/voyage-astronomie-cevennes/ »}] [{« link »: « https://www.azimut-voyage.fr/voyage-astronomie-cevennes/#1619866163534-b46bb35f-18e5 »}] https://www.azimut-voyage.fr/voyage-astronomie-cevennes/

Avec Azimut Voyage : itinérance de 7 jours de randonnée avec les ânes au cœur des très sauvages Cévennes, l’objectif de ce voyage étant d’arpenter le ciel comme la terre avec un guide et un astronome. RICE Cévennes