Conférence « Procédés photographiques historiques et pratiques expérimentales écologiques par Clément Marion », La maISon d’ImageSingulières en Cévennes, Aumessas

Informations pratiques

Conférence « Procédés photographiques historiques et pratiques expérimentales écologiques par Clément Marion » Samedi 17 octobre, 16h30 La maISon d’ImageSingulières en Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la résidence proposée par ImageSingulières « Jeune photographie documentaire et transition écologique », cette conférence propose une introduction aux procédés photographiques historiques et à la manière dont ils peuvent aujourd’hui être ré-interrogés à travers des pratiques expérimentales mais écologiques.

À travers une présentation de différentes techniques anciennes — cyanotype, sténopé, anthotypie, photogramme ou encore révélateurs alternatifs — la conférence abordera les liens entre photographie, matière, chimie et territoire. Il sera notamment question de la manière dont certains procédés historiques peuvent être réactivés aujourd’hui à partir de ressources locales, de matériaux de récupération ou de pratiques à faible impact.

La seconde partie de la rencontre sera consacrée à la présentation de la résidence menée autour du châtaignier cévenol, ainsi qu’aux ateliers photographiques développés en parallèle avec les habitants et les participants. Cette recherche explore notamment l’utilisation de matières végétales locales — tanins, polyphénols, plantes — dans des expérimentations photographiques contemporaines.

La conférence sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

La maISon d’ImageSingulières en Cévennes 3 chemin de la Poujade 30770 Aumessas Aumessas 30770 Gard Occitanie 0685204166 https://imagesingulieres.com/ La maISon d’ImageSingulières en Cévennes ouvrira ses portes durant l’hiver 2026-2027. Ce lieu est dédié au documentaire et à la transition écologique.

Dans le cadre de la résidence proposée par ImageSingulières « Jeune photographie documentaire et transition écologique », cette conférence propose une introduction aux procédés photographiques et à…

© Clément Marion