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Ouverture de la maISon d’ImageSingulières en Cévennes, La maISon d’ImageSingulières en Cévennes, Aumessas

samedi 17 octobre 2026 · La maISon d'ImageSingulières en Cévennes · Aumessas

Ouverture de la maISon d’ImageSingulières en Cévennes, La maISon d’ImageSingulières en Cévennes, Aumessas

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
La maISon d'ImageSingulières en Cévennes
Adresse
3 chemin de la Poujade 30770 Aumessas
Ville
30770 Aumessas
Département
Gard

Ouverture de la maISon d’ImageSingulières en Cévennes 17 et 18 octobre La maISon d’ImageSingulières en Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Week-end festif pour l’ouverture de la maISon d’ImageSingulières en Cévennes : projection, rencontres, conférence, exposition, et bien plus encore.

La maISon d’ImageSingulières en Cévennes 3 chemin de la Poujade 30770 Aumessas Aumessas 30770 Gard Occitanie 0685204166 https://imagesingulieres.com/ La maISon d’ImageSingulières en Cévennes ouvrira ses portes durant l’hiver 2026-2027. Ce lieu est dédié au documentaire et à la transition écologique.
Week-end festif pour l’ouverture de la maISon d’ImageSingulières en Cévennes : projection, rencontres, conférence, exposition, et bien plus encore.

©cetavoir

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