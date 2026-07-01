Ouverture de la maISon d’ImageSingulières en Cévennes, La maISon d’ImageSingulières en Cévennes, Aumessas
samedi 17 octobre 2026 · La maISon d'ImageSingulières en Cévennes · Aumessas
Informations pratiques
Ouverture de la maISon d’ImageSingulières en Cévennes 17 et 18 octobre La maISon d’ImageSingulières en Cévennes Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00
Week-end festif pour l’ouverture de la maISon d’ImageSingulières en Cévennes : projection, rencontres, conférence, exposition, et bien plus encore.
La maISon d’ImageSingulières en Cévennes 3 chemin de la Poujade 30770 Aumessas Aumessas 30770 Gard Occitanie 0685204166 https://imagesingulieres.com/ La maISon d’ImageSingulières en Cévennes ouvrira ses portes durant l’hiver 2026-2027. Ce lieu est dédié au documentaire et à la transition écologique.
Week-end festif pour l’ouverture de la maISon d’ImageSingulières en Cévennes : projection, rencontres, conférence, exposition, et bien plus encore.
©cetavoir
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