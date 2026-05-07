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Chalet location de kayak Landerneau

Chalet location de kayak Landerneau mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Quai de Léon

Ville : 29800 Landerneau

Département : Finistère

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Landerneau

Chalet location de kayak

Quai de Léon Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-08

Location de kayaks au pied du pont de Rohan.
Embarquement sur les quais du Léon à Landerneau ou depuis la plage du Douvez à Guipavas pour une remontée de l’Elorn maritime en direction de Landerneau.

Ouverture du chalet en fonction des horaires de marées.   .

Quai de Léon Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 7 62 40 48 74 

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English : Chalet location de kayak

L’événement Chalet location de kayak Landerneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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