Landerneau

Chalet location de kayak

Quai de Léon Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-08

Location de kayaks au pied du pont de Rohan.

Embarquement sur les quais du Léon à Landerneau ou depuis la plage du Douvez à Guipavas pour une remontée de l’Elorn maritime en direction de Landerneau.

Ouverture du chalet en fonction des horaires de marées. .

Quai de Léon Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 7 62 40 48 74

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English : Chalet location de kayak

L’événement Chalet location de kayak Landerneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS