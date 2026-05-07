Chalet location de kayak Landerneau
Chalet location de kayak Landerneau mercredi 8 juillet 2026.
Landerneau
Chalet location de kayak
Quai de Léon Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-08
Location de kayaks au pied du pont de Rohan.
Embarquement sur les quais du Léon à Landerneau ou depuis la plage du Douvez à Guipavas pour une remontée de l’Elorn maritime en direction de Landerneau.
Ouverture du chalet en fonction des horaires de marées. .
Quai de Léon Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 7 62 40 48 74
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English : Chalet location de kayak
L’événement Chalet location de kayak Landerneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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