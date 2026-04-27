Chalette Bébés lecteurs Châlette-sur-Loing
Chalette Bébés lecteurs Châlette-sur-Loing samedi 30 mai 2026.
Châlette-sur-Loing
Chalette Bébés lecteurs
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Chalette Bébés lecteurs
Des lectures pour les tout petits…De 0 à 36 mois. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Chalette ? Baby readers
L’événement Chalette Bébés lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS