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Chalette Bébés lecteurs Châlette-sur-Loing

Chalette Bébés lecteurs Châlette-sur-Loing

Chalette Bébés lecteurs Châlette-sur-Loing samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Chalette Bébés lecteurs

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Chalette Bébés lecteurs
Des lectures pour les tout petits…De 0 à 36 mois.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 

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Chalette ? Baby readers

L’événement Chalette Bébés lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS

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