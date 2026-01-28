Challenge Club d’Orientation C.O.O.L Pau
Challenge Club d’Orientation C.O.O.L Pau dimanche 20 septembre 2026.
Bois de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
2026-09-20
Venez découvrir la course d’orientation en participant à cet événement rassemblant les amoureux de la nature et du sport. Cette discipline peut se pratiquer à tout âge et à tous les rythmes. Entre stratégie, réflexion, cette activité sportive et ludique promet action, suspense et dépassement de soi en pleine nature! .
Bois de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 84 09 06 cool.orientation@gmail.com
