Challenge Club d’Orientation C.O.O.L

Bois de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir la course d’orientation en participant à cet événement rassemblant les amoureux de la nature et du sport. Cette discipline peut se pratiquer à tout âge et à tous les rythmes. Entre stratégie, réflexion, cette activité sportive et ludique promet action, suspense et dépassement de soi en pleine nature! .

Bois de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 84 09 06 cool.orientation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Challenge Club d’Orientation C.O.O.L

L’événement Challenge Club d’Orientation C.O.O.L Pau a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Pau