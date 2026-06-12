Val-de-Scie

Challenge cycliste Terroir de Caux à Val-de-Scie Auffay

Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Une nouvelle étape du Challenge cyclo Terroir de Caux vous attend à Auffay !

Un parcours de 5.8 kms

10 tours pour les 5 et 6.

tours pour les minimes

12 tours pour les 4.

13 tours pour les 3.

14 tours pour les 1&2.

tours pour les cadets

Horaires de départ

– 4ème catégorie à 13h00

– 5et 6ème catégorie et féminine à 13h02

– minimes à 13h03

– 3ème catégorie à 15h02

– 1-2ème catégorie à 15h

– cadets à 15h03

Les dossards seront donnés 1h avant le départ. .

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 03 21 71

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English : Challenge cycliste Terroir de Caux à Val-de-Scie Auffay

L’événement Challenge cycliste Terroir de Caux à Val-de-Scie Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux