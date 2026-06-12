Challenge cycliste Terroir de Caux à Val-de-Scie Auffay Val-de-Scie
Challenge cycliste Terroir de Caux à Val-de-Scie Auffay Val-de-Scie dimanche 19 juillet 2026.
Val-de-Scie
Challenge cycliste Terroir de Caux à Val-de-Scie Auffay
Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Une nouvelle étape du Challenge cyclo Terroir de Caux vous attend à Auffay !
Un parcours de 5.8 kms
10 tours pour les 5 et 6.
tours pour les minimes
12 tours pour les 4.
13 tours pour les 3.
14 tours pour les 1&2.
tours pour les cadets
Horaires de départ
– 4ème catégorie à 13h00
– 5et 6ème catégorie et féminine à 13h02
– minimes à 13h03
– 3ème catégorie à 15h02
– 1-2ème catégorie à 15h
– cadets à 15h03
Les dossards seront donnés 1h avant le départ. .
Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 03 21 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Challenge cycliste Terroir de Caux à Val-de-Scie Auffay
L’événement Challenge cycliste Terroir de Caux à Val-de-Scie Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Val-de-Scie (Seine-Maritime)
- Oh ! Croco Bricolage Kazoo Oh Croco Val-de-Scie 19 juin 2026
- Fête de la musique centre bourg Val-de-Scie 19 juin 2026
- Exposition “La Vaisselle des peintres de Monet à Picasso” Route du Bosmelet Val-de-Scie 20 juin 2026
- Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi Route du Bosmelet Val-de-Scie 20 juin 2026
- Exposition “Il y a dix ans… Photos Philippe Schlienger Route du Bosmelet Val-de-Scie 20 juin 2026