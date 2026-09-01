Challenge de l’aviron 2026 Chalon sur Saône Rue d’amsterdam Chalon-sur-Saône
dimanche 20 septembre 2026 · Rue d'amsterdam · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Challenge de l’aviron 2026 Chalon sur Saône
Rue d’amsterdam Base nautique Adrien Hardy Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 140 – 140 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le Cercle de l’aviron de Chalon organise la 39e édition du Challenge de l’aviron.
Le principe de cette course ludique est simple trouver quelques amis, se déguiser (ou pas), monter dans un aviron et ramer !
Journée conviviale et sportive garantie en bord et sur la Saône !
La manifestation ouverte à tous en famille, entre amis ou entre collègues.
Buvette et restauration.
Vous trouverez sur le site du club les modalités d’inscription pour le challenge. L’inscription comprend des séances d’entraînement et le repas.
Renseignez-vous et rameurs… ramez ! .
Rue d’amsterdam Base nautique Adrien Hardy Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 30 04 secretariat.cercle.aviron@gmail.com
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English : Challenge de l’aviron 2026 Chalon sur Saône
L’événement Challenge de l’aviron 2026 Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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