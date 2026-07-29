Fleur sous Bitume Chalon-sur-Saône
samedi 12 septembre 2026 · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Fleur sous Bitume
Parc des Aubépins Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Fleur sous Bitume, c’est des chansons-confidences d’un enfant discret et timide, où la vulnérabilité devient force et le doute, terre fertile. Né dans les dédales de nos métropoles, éclairé d’une pop lumineuse, le projet a trouvé son identité aux côtés d’Armand Cheneval, dont les douces mélodies nuancent des propos parfois durs.
À cette occasion, les jeunes du projet Bande-son de Quartier rejoindront le groupe sur scène pour interpréter leur morceau commun. .
Parc des Aubépins Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 eac@lapeniche.org
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English : Fleur sous Bitume
L’événement Fleur sous Bitume Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-21 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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