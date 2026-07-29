Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Fleur sous Bitume

Parc des Aubépins Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Fleur sous Bitume, c’est des chansons-confidences d’un enfant discret et timide, où la vulnérabilité devient force et le doute, terre fertile. Né dans les dédales de nos métropoles, éclairé d’une pop lumineuse, le projet a trouvé son identité aux côtés d’Armand Cheneval, dont les douces mélodies nuancent des propos parfois durs.

À cette occasion, les jeunes du projet Bande-son de Quartier rejoindront le groupe sur scène pour interpréter leur morceau commun. .

Parc des Aubépins Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 eac@lapeniche.org

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English : Fleur sous Bitume

L’événement Fleur sous Bitume Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-21 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I