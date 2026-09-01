Cinéma Marie-Antoinette de Sophia Coppola rue René Cassin Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Cinéma Marie-Antoinette de Sophia Coppola

rue René Cassin Cinéma MEGARAMA CHALON SUR SAONE Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

A2c/Festival Femmes RegArts Film de 2006 (20e anniversaire de la sortie du film) réalisé par Sophia Coppola avec Kirsten Dunst et Jason Schwartzman Durée 2 heures –

Le film s’inspire très librement de la vie de Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche, dauphine puis reine de France, par son mariage avec le futur Louis XVI. Le film conte sa vie d’avril 1770 aux journées des 5 et 6 octobre 1789. Le film est présenté en compétition pour la Palme d’or au Festival de Cannes 2006, il y reçoit le prix de l’Éducation nationale.

Marie-Antoinette, la plus jeune des filles de l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, est une jeune archiduchesse belle, charmante et naïve. En 1770, étant la seule des filles de l’impératrice à ne pas encore être mariée et à l’âge de seulement quatorze ans, elle est envoyée en France par sa mère pour épouser le dauphin du royaume, le futur Louis XVI, afin de conclure une alliance entre les deux pays rivaux. À son arrivée en France, Marie-Antoinette est débarrassée de tous ses souvenirs d’Autriche, y compris son chien de compagnie, et rencontre le roi Louis XV ainsi que Louis-Auguste, son futur mari. Ils arrivent au château de Versailles, où ils se marient. Ils sont encouragés à produire un héritier au trône le plus rapidement possible, mais le lendemain, il est reporté au roi que rien n’est arrivé lors de leur nuit de noces. .

rue René Cassin Cinéma MEGARAMA CHALON SUR SAONE Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Marie-Antoinette de Sophia Coppola

L’événement Cinéma Marie-Antoinette de Sophia Coppola Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I