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Premier déclic Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

dimanche 2 août 2026 · Musée Nicéphore Niépce · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Musée Nicéphore Niépce
Adresse
28 Quai des Messageries
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chalon-sur-Saône

Premier déclic

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:30:00
fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-12-06

Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de la photographie à travers les collections permanentes du musée.   .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 

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English : Premier déclic

L’événement Premier déclic Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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