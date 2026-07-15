Premier déclic Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
dimanche 2 août 2026 · Musée Nicéphore Niépce · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Premier déclic
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:30:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-12-06
Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de la photographie à travers les collections permanentes du musée. .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98
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English : Premier déclic
L’événement Premier déclic Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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