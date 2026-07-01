Chiche?! – première en France, festival Chalon dans la rue 2026, Square Chabas, Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chiche?! – première en France, festival Chalon dans la rue 2026 23 – 26 juillet Square Chabas, Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T09:00:00+02:00 – 2026-07-23T09:40:00+02:00

Fin : 2026-07-26T11:40:00+02:00 – 2026-07-26T12:20:00+02:00

La première de Chiche?!, dernière création de la compagnie Décor Sonore, aura lieu au festival Chalon dans la rue, tous les matins au square Chabas.

Durée : 40 minutes

Tout public, dès 4 ans

Page programmation

Résumé

Un petit square, une placette, une cour d’école, un parvis… L’un après l’autre, sans parler, quatre personnages énigmatiques et colorés apparaissent dans le paysage sonore. Quelle mission ou mystérieuse tâche sont-ils en train d’accomplir ? Peu à peu, ils vont poétiser certains objets ordinaires présents dans l’environnement, des déjà-là, y ajoutant comme par magie des appendices, des éléments transformables, dépliables, gonflables… L’air se met alors à vibrer de résonances et d’harmonies inouïes ; un concert de sculptures instantanées se compose autour de nous tandis que l’espace et la scénographie urbaine changent de physionomie.

Une création perpétuelle,in situet écologique

Chiche?! est un spectacle sonore, poétique et écologique, faisant le pari de se libérer du tout numérique et même de l’électricité, dans une forme déambulatoire imaginée in situ.

Chiche ! comme frugal, économe, modeste ; et chiche ? comme un défi, une aventure, un chemin inconnu.

La création s’inspire du contexte de représentation lui-même, ce qui implique une forme d’art fondamentalement vivant, une expérience perpétuellement renouvelée. Aucune représentation n’est identique à une autre ; mieux, chaque performance n’a de sens et n’est possible que là où elle se donne.

Chiche?! s’adresse à toutes les générations de public, y compris les très jeunes oreilles, et les rassemble, sans barrière de langue ou de culture, dans une même écoute sensible et attentive. Derrière les scènes cocasses et l’humour nonsense des situations et des personnages, c’est un parcours initiatique qui transforme notre écoute et nous ouvre à l’écologie sonore de notre environnement.

Square Chabas, Chalon-sur-Saône square chabas, chalon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.chalondanslarue.com/prog2026/chiche/207 »}]

Décor Sonore – Michel Risse chalon dans la rue paysage sonore

Allison Simonot – Décor Sonore