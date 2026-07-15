Grand angle Quai des Messageries Chalon-sur-Saône
lundi 20 juillet 2026 · Quai des Messageries · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Grand angle
Quai des Messageries Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-08-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Des origines de la photographie à ses multiples évolutions, en passant par les expositions temporaires Arièle Bonzon, Infinitif, repriser le temps et Aleix Plademunt, Matter , une visite de l’intégralité du parcours du musée. .
Quai des Messageries Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
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English : Grand angle
L’événement Grand angle Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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