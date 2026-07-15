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AGENDA · Chalon-sur-Saône

Grand angle Quai des Messageries Chalon-sur-Saône

lundi 20 juillet 2026 · Quai des Messageries · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Quai des Messageries
Adresse
Musée Nicéphore Niépce
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
3.6 3.6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Grand angle

Quai des Messageries Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-08-24 16:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Des origines de la photographie à ses multiples évolutions, en passant par les expositions temporaires Arièle Bonzon, Infinitif, repriser le temps et Aleix Plademunt, Matter , une visite de l’intégralité du parcours du musée.   .

Quai des Messageries Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98  servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

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English : Grand angle

L’événement Grand angle Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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