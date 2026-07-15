Grand angle Quai des Messageries Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Grand angle

Quai des Messageries Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-08-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Des origines de la photographie à ses multiples évolutions, en passant par les expositions temporaires Arièle Bonzon, Infinitif, repriser le temps et Aleix Plademunt, Matter , une visite de l’intégralité du parcours du musée. .

Quai des Messageries Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand angle

L’événement Grand angle Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)