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AGENDA · Chalon-sur-Saône

Initiation au cyanotype Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

vendredi 17 juillet 2026 · Musée Nicéphore Niépce · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Nicéphore Niépce
Adresse
28 Quai des Messageries
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
3.6 3.6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Initiation au cyanotype

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Le cyanotype est un papier de tirage photographique bleuté mis au point en 1842 par l’anglais John Herschel. Lors de l’atelier, vous êtes invités à réaliser une composition photographique puis à en faire un tirage sur papier cyanotype.
Cette composition est effectuée à partir d’images négatives de photographies issues des collections du musée, sur le thème du végétal. Les images choisies se verront augmentées de végétaux cueillis, choisis pour les formes qu’ils apportent à la composition.   .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98  servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

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English : Initiation au cyanotype

L’événement Initiation au cyanotype Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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