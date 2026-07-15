Initiation au cyanotype Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
vendredi 17 juillet 2026 · Musée Nicéphore Niépce · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Initiation au cyanotype
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Le cyanotype est un papier de tirage photographique bleuté mis au point en 1842 par l’anglais John Herschel. Lors de l’atelier, vous êtes invités à réaliser une composition photographique puis à en faire un tirage sur papier cyanotype.
Cette composition est effectuée à partir d’images négatives de photographies issues des collections du musée, sur le thème du végétal. Les images choisies se verront augmentées de végétaux cueillis, choisis pour les formes qu’ils apportent à la composition. .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
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English : Initiation au cyanotype
L’événement Initiation au cyanotype Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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