Regard sur… l’exposition L’oiseaux aux yeux d’or Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Regard sur… l’exposition L’oiseaux aux yeux d’or

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-09 2026-08-12

Accompagné par un médiateur, découvrez l’exposition consacrée à la symbolique et à la représentation des rapaces nocturnes dans l’art. .

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 74 41 musee.denon@chalonsursaone.fr

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English : Regard sur… l’exposition L’oiseaux aux yeux d’or

L’événement Regard sur… l’exposition L’oiseaux aux yeux d’or Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)