Le Théâtre Piccolo ou le Théâtre à l’Italienne de Chalon Visite Exceptionnelle Théatre Piccolo Chalon-sur-Saône
Le Théâtre Piccolo ou le Théâtre à l’Italienne de Chalon Visite Exceptionnelle Théatre Piccolo Chalon-sur-Saône mercredi 15 juillet 2026.
Chalon-sur-Saône
Le Théâtre Piccolo ou le Théâtre à l’Italienne de Chalon Visite Exceptionnelle
Théatre Piccolo 34 Rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Visite à deux voix par un guide-conférencier des Villes d’Art et d’Histoire et un agent du Conservatoire
C’est Émiland Gauthey sous-ingénieur des états de Bourgogne, qui en 1769 fournit à la ville les plans et les dessins de ce théâtre à l’italienne.
Édifié en 1776 sur un terrain ayant appartenu à l’ordre jésuite et racheté par la commune, il s’inspire fortement de l’Opéra de Versailles, contemporain, réalisé par Ange-Jacques Gabriel. De ce premier bâtiment ne nous sont parvenus que les volumes intérieurs et la façade, le décor intérieur ayant été remanié en 1886. Celui-ci est dans un style éclectique typique de son temps, où modernité des matériaux et références au passé se multiplient? !
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon .
Théatre Piccolo 34 Rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
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English : Le Théâtre Piccolo ou le Théâtre à l’Italienne de Chalon Visite Exceptionnelle
L’événement Le Théâtre Piccolo ou le Théâtre à l’Italienne de Chalon Visite Exceptionnelle Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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