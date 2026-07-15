C’est chouette ! [6-8 ans] Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône
jeudi 16 juillet 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
C’est chouette ! [6-8 ans]
Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-27 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-20 2026-08-24
Après une découverte de l’exposition L’oiseau aux yeux d’or avec une médiatrice, les enfants seront invités à créer leur propre masque de rapace nocturne en s’inspirant du mythe d’Ascalaphe. .
Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 74 41 musee.denon@chalonsursaone.fr
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English : C’est chouette ! [6-8 ans]
L’événement C’est chouette ! [6-8 ans] Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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