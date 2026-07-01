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AGENDA · Chalon-sur-Saône

Tout est relatif Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

mercredi 15 juillet 2026 · Musée Nicéphore Niépce · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée Nicéphore Niépce
Adresse
28 Quai des Messageries
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chalon-sur-Saône

Tout est relatif

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:15:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Les participants découvrent l’exposition Aleix Plademunt, Matter . A partir d’une sélection de photographies scientifiques issues des collections du musée, les enfants sont invités à photographier le réel puis à créer des associations entre leurs clichés et ces images issues des sciences et techniques.   .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98  servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

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English : Tout est relatif

L’événement Tout est relatif Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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