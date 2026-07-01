Tout est relatif Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Tout est relatif

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:15:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Les participants découvrent l’exposition Aleix Plademunt, Matter . A partir d’une sélection de photographies scientifiques issues des collections du musée, les enfants sont invités à photographier le réel puis à créer des associations entre leurs clichés et ces images issues des sciences et techniques. .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

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English : Tout est relatif

L’événement Tout est relatif Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)