Atelier art floral Office de Tourisme Chalon-sur-Saône

Atelier art floral

Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-15 2026-08-05

Envie de mettre les mains dans les fleurs et de laisser parler votre créativité ? Rejoignez-nous pour un atelier d’art floral animé par Juliette, fleuriste passionnée !

Petits et grands pourront découvrir les bases de la composition florale et créer leur propre réalisation à partir de fleurs fraîches. Juliette partagera ses conseils et ses astuces pour assembler les couleurs, les formes et les textures… dans une ambiance conviviale et créative.

Accessible dès 4 ans. .

Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Atelier art floral

L’événement Atelier art floral Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I