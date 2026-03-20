Atelier art floral Office de Tourisme Chalon-sur-Saône
Atelier art floral Office de Tourisme Chalon-sur-Saône mercredi 15 avril 2026.
Atelier art floral
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-07-15 2026-08-05
Envie de mettre les mains dans les fleurs et de laisser parler votre créativité ? Rejoignez-nous pour un atelier d’art floral animé par Juliette, fleuriste passionnée !
Petits et grands pourront découvrir les bases de la composition florale et créer leur propre réalisation à partir de fleurs fraîches. Juliette partagera ses conseils et ses astuces pour assembler les couleurs, les formes et les textures… dans une ambiance conviviale et créative.
Accessible dès 4 ans. .
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
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English : Atelier art floral
L’événement Atelier art floral Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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