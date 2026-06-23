Entre chien et loup À la découverte de la ville et son cloître Devant l’office du tourisme Chalon-sur-Saône
Entre chien et loup À la découverte de la ville et son cloître Devant l’office du tourisme Chalon-sur-Saône samedi 18 juillet 2026.
Chalon-sur-Saône
Entre chien et loup À la découverte de la ville et son cloître
Devant l’office du tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Profitez de l’atmosphère particulière de la tombée de la nuit…
…pour découvrir la cité ancienne en compagnie d’un guide-conférencier ! La visite s’achèvera en apothéose au cœur du cloître de la cathédrale, restauré, dont la mise en lumière est exceptionnelle. .
Devant l’office du tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
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English : Entre chien et loup À la découverte de la ville et son cloître
L’événement Entre chien et loup À la découverte de la ville et son cloître Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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