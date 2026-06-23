La Chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret Chapelle de la Colombière Chalon-sur-Saône dimanche 19 juillet 2026.

Chalon-sur-Saône

La Chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret

Chapelle de la Colombière 72 Rue d’Autun Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Découvrez à Chalon l’œuvre d’Auguste Perret, un architecte phare du XXe siècle, très peu représenté en Bourgogne, dont on vient de fêter le 150e anniversaire !

Cette chapelle a été réalisée en 1923 pour l’école La Colombière, alors située rue d’Autun. Cette visite est l’occasion de découvrir un établissement scolaire qui fût fréquenté par de nombreux chalonnais, mais aussi d’aborder l’œuvre religieuse de l’architecte et entrepreneur spécialiste du béton, à l’époque du renouveau de l’Art sacré en France après la séparation de l’Église et de l’État (1905). Cette visite vous permettra aussi de découvrir ou d’admirer les vitraux de la chapelle de la Colombière, réalisés par Marguerite Huré.

Depuis le 1er janvier 2025, vous pouvez librement photographier l’édifice, ce que vous étiez nombreux à réclamer ! .

Chapelle de la Colombière 72 Rue d’Autun Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : La Chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret

L’événement La Chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)