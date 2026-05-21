Festival Chalon dans la Rue Parc Georges Nouelle Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Festival Chalon dans la Rue

Parc Georges Nouelle Centre-Ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

Le festival chalon dans la rue en quelques mots

Référence incontournable de la création en espace public, le festival Chalon dans la rue reflète l’actualité des arts de la rue. Chaque année, ce sont près de 180 compagnies françaises et internationales qui s’emparent de Chalon-sur-Saône.

Aucune forme, aucune discipline n’est privilégiée.

Les compagnies historiques se mêlent aux plus jeunes, les arts de la rue aux arts numériques, le spectacle vivant aux performances. Des créations interrogent la société, quand d’autres jouent les noctambules, contournent les “formats formatés”, proposent d’autres temporalités ou suivent des chemins plus classiques.

La ville devient, 4 jours durant, un vaste terrain d’expression où s’imaginent de nouveaux modes de dialogues entre artistes, ville, œuvres et publics. .

Parc Georges Nouelle Centre-Ville Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 88 73 communication@chalondanslarue.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Chalon dans la Rue

L’événement Festival Chalon dans la Rue Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-21 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71