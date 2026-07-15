Le détail qui compte Quai des Messageries Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Le détail qui compte

Quai des Messageries Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-08-19 16:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Les participants découvrent l’exposition Aleix Plademunt, Matter , Ils y recherchent les images représentant des détails.

A partir de cette recherche, les enfants sont invités à sortir du musée pour aller photographier des détails aux abords du musée. Le principe est de ne jamais voir le sujet en entier mais d’en photographier un morceau. Ils pourront ensuite associer une sélection de leurs clichés pour créer une composition originale. .

Quai des Messageries Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le détail qui compte

L’événement Le détail qui compte Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)