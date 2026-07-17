Ma joie comme tranchée, Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Ma joie comme tranchée 23 et 25 juillet Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Saône-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T20:00:00+02:00

Ma joie comme tranchée c’est la douceur de nos présences comme base, comme socle, comme point de départ.

Être ensemble.

Pour laisser monter ma colère, la dire devant toi parce que j’ai bien le droit.

La dire avec toi.

Laisser échapper parce que c’est impossible à retenir, des salves, parce que ça fait du bien, parce qu’on en a besoin, parce qu’elles sont légitimes et que ça va peut-être nous sauver de ce qui vient, de les laisser sortir…

C’est un pièce de théâtre pour 3 interprètes et de la fumée.

Beaucoup de fumée.

C’est protéger nos joies avec les dents si il le faut.

C’est comment on n’abandonne pas.

On n’abandonnera pas.

Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue chalon sur saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

ktha compagnie

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