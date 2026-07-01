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Dans la chambre noire… les pionniers de la photographie Musée Nicéphore Niépced Chalon-sur-Saône

jeudi 23 juillet 2026 · Musée Nicéphore Niépced · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée Nicéphore Niépced
Adresse
28 Quai des Messageries
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chalon-sur-Saône

Dans la chambre noire… les pionniers de la photographie

Musée Nicéphore Niépced 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 11:45:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir le fonctionnement des appareils photo d’hier d’aujourd’hui. Entrez à l’intérieur d’un appareil et vivez en direct la formation de l’image par la lumière et son enregistrement sur un support sensible à celle-ci. Puis découvrez les origines de la photographie à travers les collections présentant les travaux pionniers.   .

Musée Nicéphore Niépced 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 89 54 84 19  servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

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English : Dans la chambre noire… les pionniers de la photographie

L’événement Dans la chambre noire… les pionniers de la photographie Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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