Challenge Géovélo – Grand public, Granville Terre et Mer, Granville

Challenge Géovélo – Grand public 1 – 31 mai Granville Terre et Mer Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Tous les cyclistes du territoire, débutants comme confirmés, sont de nouveau invités à participer au challenge Géovélo. L’objectif : favoriser la pratique du vélo au quotidien et cumuler les kilomètres tout au long du mois de mai.

Rejoignez la communauté « Granville Terre & Mer » via l’application Géovélo (code DAFBUTG). Le challenge commencera le 1er mai.

https://geovelo.app/fr/communities/invites/DAFBUTG/

https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/

Granville Terre et Mer Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« link »: « https://geovelo.app/fr/communities/invites/DAFBUTG/ »}, {« link »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

Tous les cyclistes du territoire, débutants comme confirmés, sont invités à participer au challenge de la communauté Granville Terre et Mer !