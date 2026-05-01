Challenge Géovélo – Grand public, Granville Terre et Mer, Granville
Challenge Géovélo – Grand public, Granville Terre et Mer, Granville vendredi 1 mai 2026.
Challenge Géovélo – Grand public 1 – 31 mai Granville Terre et Mer Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00
Tous les cyclistes du territoire, débutants comme confirmés, sont de nouveau invités à participer au challenge Géovélo. L’objectif : favoriser la pratique du vélo au quotidien et cumuler les kilomètres tout au long du mois de mai.
Rejoignez la communauté « Granville Terre & Mer » via l’application Géovélo (code DAFBUTG). Le challenge commencera le 1er mai.
https://geovelo.app/fr/communities/invites/DAFBUTG/
https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/
Granville Terre et Mer Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« link »: « https://geovelo.app/fr/communities/invites/DAFBUTG/ »}, {« link »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Tous les cyclistes du territoire, débutants comme confirmés, sont invités à participer au challenge de la communauté Granville Terre et Mer !
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