Challenge handicap et technologie Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz Metz

Metz

Challenge handicap et technologie

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz 1 route d’Ars Laquenexy Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-28 00:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-28

Ce challenge est une manifestation inter-universitaire annuelle organisée pour inciter les étudiants et les lycéens de toute la France à être créatifs dans le domaine des aides techniques et de la compensation du handicap dans tous les domaines.

Ce challenge s’accompagne également d’autres temps forts ayant pour but la sensibilisation du grand public au handicap conférence, animations.Adultes

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Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz 1 route d’Ars Laquenexy Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The challenge is an annual inter-university event organized to encourage students from all over France to be creative in the field of technical aids and disability compensation in all areas.

The challenge is also accompanied by other events designed to raise awareness of disability among the general public, including conferences and events.

L’événement Challenge handicap et technologie Metz a été mis à jour le 2026-05-08 par AGENCE INSPIRE METZ