Challenge Mai à vélo, Libourne, Libourne

Challenge Mai à vélo 1 – 31 mai Libourne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Qu’est-ce que le challenge mobilité ?

Mai à vélo, c’est le grand rendez-vous annuel du mois de mai qui encourage à utiliser le vélo toute l’année.

Toujours plus d’entreprises, villes, écoles ou associations rejoignent le mouvement depuis mai 2020 pour porter haut les couleurs et promouvoir la mobilité active !

Vos trajets seront recensés via l’application Geovelo (aucune donnée personnelle réutilisée, aucune publicité), et les classements sont mis à jour en temps réel en fonction du nombre de kilomètres recensés pour chaque équipe inscrite.

En enregistrant vos kms, vous verrez en temps réel votre classement individuel et le classement de la ville de Libourne.

Un point d’étape sera réalisé fin mai : des récompenses à la clé proposées par la ville de Libourne pour certains d’entre vous apparaissant dans le classement !

Créez un compte sur Géovélo et rejoignez sans plus tarder le groupe « Libourne » (code d’invitation : DZQWFZY).

Alors, ensemble, enfourchons nos vélos pendant le mois de mai.

Tous en selle, avec prudence bien sûr.

Libourne LIBOURNE Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cloy@libourne.fr »}]

Rejoignez le mouvement Mai à vélo et la communauté de Libourne. Un défi ludique, solidaire et durable avec un classement individuel et collectif à fin mai (récompenses à la clé !)