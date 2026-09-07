Challenge puzzles, Bibliothèque Mansart, Dijon
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Mansart · Dijon
Informations pratiques
Challenge puzzles 2 et 3 octobre Bibliothèque Mansart Côte-d’Or
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
La bibliothèque Mansart vous invite à découvrir le jeu en bibliothèque avec un challenge puzzles de 200, 300 ou 500 pièces, en équipe.
Dès le vendredi 2 octobre, un puzzle collaboratif de 6000 pièces sera à disposition de tous et toutes. Bonne chance et à vos pièces !
Bibliothèque Mansart 2 BOULEVARD MANSART 21000 Dijon Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488050 https://bm.dijon.fr/
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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