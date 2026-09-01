Challenge Run2K Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Challenge Run2K Livarot

Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Le club de Running de Livarot organise le challenge Run2K (course ou marche à pied) le mercredi 30 septembre à 18h00 au départ du manoir de l’Isle de Livarot.

Le club de Running de Livarot organise le challenge Run2K (course ou marche à pied) le mercredi 30 septembre à 18h00 au départ du manoir de l’Isle de Livarot.

Le principe est de faire les 2 km du parcours à votre vitesse en marchant ou en courant.

N’hésitez pas à venir avec amis, parents ou enfants. .

Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 35 04 53 49

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English : Challenge Run2K Livarot

The Livarot Running Club is organising the Run2K challenge (running or walking) on Wednesday 30 September at 6.00 pm, starting from the Manoir de l’Isle in Livarot.

L’événement Challenge Run2K Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Lisieux Normandie Tourisme