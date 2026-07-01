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Exposition de photographies, Église Notre-Dame-de-Courson, Livarot-Pays-d’Auge

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-Courson · Livarot-Pays-d'Auge

Exposition de photographies, Église Notre-Dame-de-Courson, Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame-de-Courson
Adresse
Rue de l'église, Notre-Dame-de-Courson, 14140 Livarot-Pays-d'Auge
Ville
14140 Livarot-Pays-d'Auge
Département
Calvados

Exposition de photographies 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-Courson Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture de l’église au public avec une exposition de photographies de l’artiste Patrice Valette.

Église Notre-Dame-de-Courson Rue de l’église, Notre-Dame-de-Courson, 14140 Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie 06 95 64 65 71 Église de Notre Dame de Courson agrandie au 19ème siècle avec les matériaux de l’ancienne église de saint Pierre de Courson qui était distante de quelques mètres de l’actuelle église.
Ouverture de l’église au public avec une exposition de photographies de l’artiste Patrice Valette.

Stéphane Lechevalier©

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