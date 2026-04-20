Carhaix-Plouguer

Challenge Tout à Vélo 2026 !

Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-04-20

La 6ᵉ édition du challenge débute avec un tour de chauffe le 20 avril et se termine le 3 mai, suivi du challenge principal du 4 mai au 5 juin 2026.

Ouvert aux petit·es et aux grand·es, aux débutant·es comme aux cyclistes du quotidien, cet événement s’adresse à tous les habitant·es du Pays de Carhaix.

C’est l’occasion idéale de s’y (re)mettre en formant une équipe avec ses proches (ami·es, famille) ou ses collègues, et de faire un maximum de vélo pendant un mois !

Si vous n’êtes pas encore inscrit·e, rendez-vous sur le site

carhaix.challenge-velo.bzh

Le challenge est gratuit… et surtout, c’est que du fun !

Chaque participant.e enregistrera les kilomètres parcourus au cours de ses déplacements quotidiens (aller au travail, faire ses courses, accompagnement d’enfants, rendez-vous médicaux, etc…) sur le site internet du challenge www.carhaix.challenge-velo.bzh

Les inscriptions sont déjà ouvertes ! Attention, les virées sportives ou ballades du week-end en famille ne comptent pas. Il s’agit bien d’encourager à l’usage du vélo sur des trajets quotidiens! .

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 73 53 17

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English :

L’événement Challenge Tout à Vélo 2026 ! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée