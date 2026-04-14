Challenge Tout à Vélo Saint-Malo 2026, Saint-Malo, Saint-Malo
Challenge Tout à Vélo Saint-Malo 2026, Saint-Malo, Saint-Malo lundi 4 mai 2026.
Challenge Tout à Vélo Saint-Malo 2026 4 mai – 5 juin Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T08:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Le Challenge Tout à Vélo est un challenge à vélo convivial, à faire entre collègues, entre ami-es, en famille … Bref avec qui vous souhaitez. La 3° édition, organisée par l’association A Vélo Malo, se déroulera du lundi 4 mai au Vendredi 5 juin 2026, selon les mêmes modalités qu’en 2025 : participation à titre individuel et/ou par équipe, déclaration de trajets (l’important est d’utiliser le vélo au quotidien, peu importe la longueur des trajets), obtention de points bonus en postant des photos relatives à vos trajets ….
Plus de détails sur le site du Challenge : https://saintmalo.challenge-velo.bzh/
Saint-Malo esplanade Saint Vincent, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://saintmalo.challenge-velo.bzh/ »}] [{« link »: « https://saintmalo.challenge-velo.bzh/ »}]
Challenge gratuit, ouvert à tous, en individuel ou en équipe, basé sur le nombre de trajet à vélo du quotidien, effectué entre le lundi 4 mai 2026 et le vendredi 5 juin 2026.
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