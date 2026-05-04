Challenge Tout à Vélo, Ville de Brest, Brest
Challenge Tout à Vélo, Ville de Brest, Brest lundi 4 mai 2026.
Challenge Tout à Vélo 4 mai – 5 juin Ville de Brest Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T00:00:00+02:00 – 2026-05-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Participez au Challenge Tout à Vélo, un événement festif et convivial pour (re)découvrir le plaisir de pédaler au quotidien !
Le concept :
Ce n’est pas une course de vitesse ni une compétition sportive de haut niveau. L’objectif est simple : inciter un maximum de personnes à troquer la voiture contre la bicyclette pour tous les déplacements utilitaires de la vie courante.
Quand ?
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Du 20 avril au 3 mai : Le Tour de Chauffe. C’est le moment de s’inscrire, de tester la plateforme, de rejoindre une équipe et de passer à l’atelier pour une petite révision technique afin d’être prêt le jour J !
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Du 4 mai au 5 juin : Le Challenge. 5 semaines pour accumuler un maximum de points et ancrer de nouvelles habitudes.
Comment ça marche ?
Le défi se joue en équipe ! Que vous soyez entre collègues (défis inter-services ou inter-entreprises), entre amis, en famille ou entre voisins d’un même quartier, l’union fait la force.
Vous êtes seul ? Aucun souci, une équipe « Solo » accueille tous les cyclistes individuels pour que personne ne reste sur le bord de la route.
Le système de points :
Ici, ce n’est pas la distance qui compte, mais la régularité et le profil ! Chaque trajet déclaré sur notre plateforme (https://brest.challenge-velo.bzh/) rapporte des points à votre équipe.
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Trajets acceptés : Tous les déplacements dits « utilitaires » (travail, courses, rendez-vous médicaux, conduire les enfants à l’école, aller voir des amis, etc.). Seules les balades de loisirs ne sont pas comptabilisées.
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Bonus : Boostez le score de votre équipe en participant à notre concours photo thématique directement sur le site !
Pourquoi participer ?
Pour le climat, pour votre santé, pour le plaisir de rouler ensemble et, bien sûr, pour relever le défi face aux autres équipes du territoire.
Alors, en selle ? Inscrivez-vous dès maintenant et préparez vos mollets !
Ville de Brest Brest Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://brest.challenge-velo.bzh/ »}] [{« link »: « https://brest.challenge-velo.bzh/ »}]
Réaliser le plus de trajets à vélo pour tous les déplacements du quotidien
BaPaV
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