Challenge Vélo Magique Tanlib, Niort, Niort
Challenge Vélo Magique Tanlib, Niort, Niort vendredi 1 mai 2026.
Challenge Vélo Magique Tanlib 1 – 31 mai Niort Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:00:00+02:00
En mai, ouvrez l’œil : un vélo en libre‑service Tanlib pas comme les autres se balade en ville, relooké façon édition spéciale événement ! Si vous avez la chance de tomber dessus et de l’emprunter, bingo : vous participez automatiquement au grand tirage au sort du mois.
À la clé ? Un an d’abonnement VLS Tanlib offert pour pédaler librement toute l’année. Alors, prêt·e à partir à la chasse au vélo spécial et laisser le hasard faire le reste ? ✨
Niort Niort Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
En mai, repérez le vélo Tanlib décoré ! En le prenant, vous êtes automatiquement inscrit au tirage au sort pour tenter de gagner un abonnement annuel VLS.
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