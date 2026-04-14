Challenge Vélo Magique Tanlib, Niort, Niort

Challenge Vélo Magique Tanlib 1 – 31 mai Niort Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:00:00+02:00

En mai, ouvrez l’œil : un vélo en libre‑service Tanlib pas comme les autres se balade en ville, relooké façon édition spéciale événement ! Si vous avez la chance de tomber dessus et de l’emprunter, bingo : vous participez automatiquement au grand tirage au sort du mois.

À la clé ? Un an d’abonnement VLS Tanlib offert pour pédaler librement toute l’année. Alors, prêt·e à partir à la chasse au vélo spécial et laisser le hasard faire le reste ? ✨

Niort Niort Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

En mai, repérez le vélo Tanlib décoré ! En le prenant, vous êtes automatiquement inscrit au tirage au sort pour tenter de gagner un abonnement annuel VLS.