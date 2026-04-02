Challengez-vous dans l’univers passionnant de l’Hôtellerie-Restauration : La Resto Act Cup Culinaire vous attend pour une journée de défis,, Saint-Paul – Agence L’EPERON, Saint-Paul
Challengez-vous dans l’univers passionnant de l’Hôtellerie-Restauration : La Resto Act Cup Culinaire vous attend pour une journée de défis,, Saint-Paul – Agence L’EPERON, Saint-Paul lundi 20 avril 2026.
Challengez-vous dans l’univers passionnant de l’Hôtellerie-Restauration : La Resto Act Cup Culinaire vous attend pour une journée de défis, Lundi 20 avril, 08h30 Saint-Paul – Agence L’EPERON La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T06:30:00+02:00 – 2026-04-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T06:30:00+02:00 – 2026-04-20T11:00:00+02:00
Bienvenue à la Resto Act Cup, un événement dynamique et immersif dédié à la découverte et à la promotion du secteur de l’Hôtellerie-Restauration, organisé avec RESTO ACTEURS ! Cet événement s’adresse à tous ceux qui souhaitent explorer les opportunités passionnantes offertes par ce domaine en pleine effervescence. Au cours de cette journée, vous pourrez: – rencontrer des recruteurs et des professionnels du secteur – participer à des défis culinaires et des ateliers pratiques – découvrir les coul
Saint-Paul – Agence L’EPERON 97434 Saint-Paul Saint-Paul 97434 Grand Fond La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/620512 »}]
Bienvenue à la Resto Act Cup, un événement dynamique et immersif dédié à la découverte et à la promotion du secteur de l’Hôtellerie-Restauration, organisé avec RESTO ACTEURS ! #TousMobilisés #TousEnImmersion
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