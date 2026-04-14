Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, CHOR / EPSMR, Saint-Paul

Mai à Vélo 2026, CHOR / EPSMR, Saint-Paul

Mai à Vélo 2026, CHOR / EPSMR, Saint-Paul vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CHOR / EPSMR

Adresse : Chemin Grand Pourpier 42, 97460 Saint-Paul Réunion

Ville : 97863 Saint-Paul

Département : Réunion

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CHOR / EPSMR Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CHOR / EPSMR Chemin Grand Pourpier 42, 97460 Saint-Paul Réunion Saint-Paul 97863 Réunion Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=210957

À voir aussi à Saint-Paul (Réunion)