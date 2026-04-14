RESTO ACTEURS vous convie à la Resto Act Cup pour une journée de défis, de rencontres et de découvertes !, Saint-Paul – Agence L’EPERON, Saint-Paul
RESTO ACTEURS vous convie à la Resto Act Cup pour une journée de défis, de rencontres et de découvertes !, Saint-Paul – Agence L’EPERON, Saint-Paul lundi 20 avril 2026.
RESTO ACTEURS vous convie à la Resto Act Cup pour une journée de défis, de rencontres et de découvertes ! Lundi 20 avril, 08h30 Saint-Paul – Agence L’EPERON La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T06:30:00+02:00 – 2026-04-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T06:30:00+02:00 – 2026-04-20T11:00:00+02:00
Bienvenue à la Resto Act Cup, un événement dynamique et immersif dédié à la découverte et à la promotion du secteur de l’Hôtellerie-Restauration ! Cet événement s’adresse à tous ceux qui souhaitent explorer les opportunités passionnantes offertes par ce domaine en pleine effervescence. Au cours de cette journée, vous aurez l’occasion de rencontrer des recruteurs et des professionnels du secteur, de participer à des défis Bar et des ateliers pratiques, et de découvrir les coulisses des métiers de
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Bienvenue à la Resto Act Cup, un événement dynamique et immersif dédié à la découverte et à la promotion du secteur de l’Hôtellerie-Restauration ! #TousEnImmersion #TousMobilisés
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