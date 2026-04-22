Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc vendredi 31 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix Vallée Classics Festival
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
-30 ans (places limitées, CI demandée à l’entrée)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Le Quatuor Modigliani est reconnu comme l’un des quatuors à cordes les plus demandés de notre poque.
.
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 83 70 contact@cvc-festival.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Quatuor Modigliani is recognised as one of today’s most sought- after string quartets, regularly performing in leading international concert series and on the world’s most prestigious stages.
L’événement Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Conférence La montagne en partage Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 29 avril 2026
- John Nilsen Piano Concert Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc 29 avril 2026
- A Cappella Concert du chœur des Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Cité scolaire Frison Roche, Chamonix-Mont-Blanc 1 mai 2026
- Sentier thématique « Epilogue à Chamonix » Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie 1 mai 2026