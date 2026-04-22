Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix Vallée Classics Festival

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

-30 ans (places limitées, CI demandée à l’entrée)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Le Quatuor Modigliani est reconnu comme l’un des quatuors à cordes les plus demandés de notre poque.

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Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 83 70 contact@cvc-festival.com

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English :

The Quatuor Modigliani is recognised as one of today’s most sought- after string quartets, regularly performing in leading international concert series and on the world’s most prestigious stages.

L’événement Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc