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Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Eglise Saint Michel et Prieuré

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Tarif réduit -30 ans (places limitées, CI demandée à l'entrée)

Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix Vallée Classics Festival

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
-30 ans (places limitées, CI demandée à l’entrée)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Le Quatuor Modigliani est reconnu comme l’un des quatuors à cordes les plus demandés de notre poque.
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Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 83 70  contact@cvc-festival.com

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English :

The Quatuor Modigliani is recognised as one of today’s most sought- after string quartets, regularly performing in leading international concert series and on the world’s most prestigious stages.

L’événement Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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