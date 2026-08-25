Informations pratiques

Orléans

Champignons en forêt

Orléans Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Partez en balade à la rencontre des champignons, accompagnés d’un passionné de mycologie et d’une guide nature. Rendez-vous les 3 et 31 octobre ainsi que le 22 novembre.

Initiation aux bases de l’identification des champignons découverte des principales espèces de la région, reconnaissance de quelques comestibles et des confusions possibles avec les toxiques. Préconisations sur les bons gestes de cueillette.

La sortie se terminera par une dégustation de champignons préparés sur place.

3 rendez-vous cette année

– Samedi 3 octobre de 9h30 à 12h30 en forêt d’Orléans

– Samedi 31 octobre de 9h30 à 12h30 en Sologne

– Dimanche 22 novembre de 10h à 12h30 en Sologne

Lieu précisé à l’inscription 20 .

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

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English :

Go on a mushroom-hunting hike with a mycology enthusiast and a nature guide. Join us on October 3 and 31, as well as November 22.

L’événement Champignons en forêt Orléans a été mis à jour le 2026-08-25 par ADRT45