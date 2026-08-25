Champignons en forêt Orléans
samedi 3 octobre 2026 · Orléans
Informations pratiques
Orléans
Champignons en forêt
Orléans Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Partez en balade à la rencontre des champignons, accompagnés d’un passionné de mycologie et d’une guide nature. Rendez-vous les 3 et 31 octobre ainsi que le 22 novembre.
Initiation aux bases de l’identification des champignons découverte des principales espèces de la région, reconnaissance de quelques comestibles et des confusions possibles avec les toxiques. Préconisations sur les bons gestes de cueillette.
La sortie se terminera par une dégustation de champignons préparés sur place.
3 rendez-vous cette année
– Samedi 3 octobre de 9h30 à 12h30 en forêt d’Orléans
– Samedi 31 octobre de 9h30 à 12h30 en Sologne
– Dimanche 22 novembre de 10h à 12h30 en Sologne
Lieu précisé à l’inscription 20 .
Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
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English :
Go on a mushroom-hunting hike with a mycology enthusiast and a nature guide. Join us on October 3 and 31, as well as November 22.
L’événement Champignons en forêt Orléans a été mis à jour le 2026-08-25 par ADRT45
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